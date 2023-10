Washington | la manifestazione gli ebrei pacifisti pro - Palestina 500 arresti

Ladegli ebrei pacifisti pro - Palestina " Not in our name ", "non nel nostro nome". E' la scritta sulle magliette nere di centinaia dei manifestanti aper chiedere il cessate ...

Biden a Israele: non rifate i nostri errori. Israele acconsente ad aiuti umanitari limitati a Gaza - Salah chiede la fine dei "massacri" e l'invio di aiuti a Gaza - Salah chiede la fine dei "massacri" e l'invio di aiuti a Gaza RaiNews

È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano svoltasi durante la giornata di ieri a Washington per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.