Via libera con una larghissima maggioranza per la risoluzione dell'eurocamera che chiede la condanna degli attentati di Hamas e l'istituzione di una pausa umanitaria in Medio Oriente. Si registra il ...

Vota contro Israele: il "regalo" della sinistra Ue ad Hamas ilGiornale.it

Funivie, il Governo si vota contro - Lanuovasavona.it Lanuovasavona.it

I voti contrari sono soprattutto quelli dei parlamentari spagnoli ... La mozione, intitolata "mozione comune per una risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, sul ...La maggioranza degli eurodeputati della sinistra Ue ha votato contro la risoluzione dell'Eurocamera che chiede la condanna degli attentati di Hamas e l'istituzione di pausa umanitaria in Medio Oriente ...