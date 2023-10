Volley | le favorite per la Superlega 2024 | sei pretendenti al trono! Lorenzetti ci riprova con Perugia

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dove eravamo rimasti? A Lavia e Michieletto che alzavano il trofeo di campioni d’Italia, ad Angeloche si prendeva finalmente la soddisfazione di vincere uno scudetto sulla panchina di Trento dove troppe volte, negli ultimi anni, aveva chiuso al secondo posto, con la disperazione di Civitanova che ha chiuso una stagione sfortunata senza titoli. Sei mesi dopo si riparte per una stagione intensa che conduce dritti ai Giochi Olimpici che la Nazionale di De Giorgi deve ancora conquistare ma non avrà problemi a qualificarsi attraverso il ranking. In arrivo una stagione che può regalare una valanga di emozioni, visto che sono ormai a tutti gli effetti cinque le big del campionato e che anche il livello medio del torneo si è alzato ulteriormente con l’arrivo di altri giocatori di qualità e con la presenza di alcuni giovani italiani destinati a breve ad entrare nel ...