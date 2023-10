Viviana Guglielmi e il fuorionda con Giambruno | chi è la giornalista

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Andreae conduttore televisivo nonché compagno (o marito?) del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è finito al centro delle polemiche. Sì, un’altra volta. Ma in questo caso ha trascinato con sé anche una giovane collega, lacon lui nello studio di Diario del giorno, rubrica nata in seno al TG4 e in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30. Unmostrato da Striscia la Notizia ha scatenato il putiferio e lei, la, si è ritrovata fatalmente protagonista di una vicenda alquanto spiacevole. Chi è, ladi Mediaset Classe 1977,è un volto noto e amato dal pubblico di Rete 4. ...