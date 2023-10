Vivendi chiude il trimestre con ricavi per 2,43 miliardi Agenzia ANSA

Vivendi ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 2,5% a 2,43 miliardi di euro. Il dato risulta superiore alle stoime degli analisti ferme a 2,39 miliardi di euro. Tra le controllate Canal Plus e Havas hanno registrato aumenti del 5,7% e 3,2%, mentre Gameloft e Vivendi Village hanno visto