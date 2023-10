Violazione del contratto per la trasmissione delle gare di serie C fuori Italia | 196 Sports contro la Lega Pro

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Piattaforma streaming 196, di proprietà della società americana Mister C LLC, informa che a seguito della comunicazione informale da parte diPro, relativa alla volontà di quest’ultima di non procedere più alla distribuzione del canale “C TV”, e dopo diversi tentavi infruttuosi di mantenere in essere gli accordi contrattuali raggiunti nel luglio 2022, ha dato mandato...