Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 18 | 45

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALAVORI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO VERSO TORVAIANICA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. E SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, PER INCIDENTE, ANCORA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...