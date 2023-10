Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA SITUAZIONE RESTA PRESSOCHè INVARIATA: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E TUSCOLANA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, PER INCIDENTE E’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...