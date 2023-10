Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA BRACCIANESE CLAUDIA A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA LA CASILINA, FILE ALTEZZA FINOCCHIO VERSO LAGHETTO. RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINOIA E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. UNO SGUARDO AL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA CASILINA E L’APPIA. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E TUSCOLANA. PER DOMANI, VENERDÌ 20 OTTOBRE, IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DEI TRASPORTI INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI ...