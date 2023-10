Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA LE ALTRE NOTIZIE LO SCIOPERO DEI TRASPORTI IN PROGRAMA PER DOMANI, VENERDÌ 20 OTTOBRE, INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI GESTITE DA ATAC ETPL, COINVOLTA ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL POSSIBILI STOP PER TRAM, BUS, METRO E FERROVIE METRE EVITERBO DALLE 08.30 ALLE ORE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO ASSICURATE LE DUE FASCE ...