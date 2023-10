Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA FOCUS SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI IN PROGRAMA PER DOMANI, VENERDÌ 20 OTTOBRE, INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI GESTITE DA ATAC ETPL, COINVOLTA ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL POSSIBILI STOP PER TRAM, BUS, METRO E FERROVIE METRE EVITERBO DALLE 08.30 ALLE ORE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO ASSICURATE LE DUE FASCE DI GARANZIA CHE VANNO: DA INIZIO SERVIZIO ALLE 08.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00 PER QUANTO RIGUARDA IL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE L’AGITAZIONE INIZIA QUESTA SERA ALLE ORE 21.00 E ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 21.00 DI VENERDÌ ...