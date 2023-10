Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTI GLI INCIDENTI SIA IL PRIMO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONESIA L’ALTRO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E VIA DI FIORANELLO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE NEI DUE CASI LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE RESIDUE, IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE POI CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN CHIUSURA LO SCIOPERO DEI TRASPORTI IN PROGRAMA PER DOMANI, VENERDÌ 20 OTTOBRE, INDETTO DA ALCUNE SIGLE ...