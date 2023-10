Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA PISANA E PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA TUSCOLANA, ANCHE PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONENORD NOMENTANA SEMPRE IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA VIA PONTINA, AL MOMENTO CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD E VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ORA ...