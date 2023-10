Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)DEL 19 OTTOBREORE 08.30 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO IN STRADA PER GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA PIÙ AVANTI CODE QUI SOLO PER TRAFFICO SIAMO TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONENORD E A24 IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA-FIUMICINO E PONTINA ANCORA TRA PRENESTINAE TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ORA ANCHE LA-FIUMICNO è INTERESSATA DAL TRAFFICO CODE DAL ...