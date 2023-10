Vessata in casa dal padre e dal fratello | arrestati i due uomini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCinque anni di inferno, vissuti – da quando era appena tredicenne – sotto le costanti minacce e vessazioni condotte dale dal, che l’avevano ridotta (lei, unica “donna” del nucleo familiare) ad una condizione di totale sottomissione, costretta a badare alle sole faccende domestiche. Poi, dopo l’ultimo episodio di violenza, la possibilità di rifugiarsi in una comunità protetta e, nonostante la volontà della ragazza di non denunciare, la svolta con l’arresto dei due. Arresto arrivato oggi ad opera dei carabinieri della stazione di Poggiomarino (Napoli), che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. I due sono accusati di maltrattamenti in famiglia ai danni di una minore e lesioni personali ...