Venerdì riapre il valico di Rafah Attacco con droni in Iraq contro basi Usa Idf | Almeno 250 gli ostaggi presi in Israele

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Scontri nella notte con Hezbollah e manifestanti in CIsgiordania: oltre 500 arresti. Ildente Usa: "Non rifate i nostri errori dopo l’11 settembre". Secondo l'esercito, sono250 glia Gaza. Continuano i bombardamenti nell'enclave:3.785 morti, oltre 12mila feriti palestinesi

Il valico di Rafah sarà aperto per far passare gli aiuti umanitari attesi dai palestinesi nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato i presidenti americano ed egiziano dopo la visita di Biden in ...

Venerdì riapre il valico di Rafah. Attacco con droni in Iraq contro basi ... L'HuffPost