Venduta la villa “gotica” di Patrizia Reggiani a Milano | l’affare da 9 | 5 milioni A chi ha venduto l’ex lady Gucci

(Di giovedì 19 ottobre 2023) All’incrocio tra via Andreani e via della Guastalla, proprio di fronte ai giardini omonimi, c’è la” appartenuta fino a oggi a, ex moglie ma anche mandante dell’omicidio dello stilista Maurizio. Secondo Il Giorno infatti l’immobile al civico 5 di via Andreani è statoper 9e mezzo di euro a una coppia (lui britannico, lei austriaca) che risiede nel Comasco. La ristrutturazione interna della casa, con un seminterrato, un piano terra e due piani sopraelevati, è stata affidata a un’azienda edile di Parre, in provincia di Bergamo. Nella, ora 74enne, era tornata dal 16 settembre 2013 dopo che il tribunale di sorveglianza aveva deciso di sospendere la pena di 26 anni di ...

...la madre Silvana Barbieri insieme alla governante e al domestico cingalesi ospiti della. ... La casa a due passi dal Duomo che li aveva ospitati è statanel 2022 per 20 milioni di euro all'...

Venduta per 9,5 milioni la villa di Lady Gucci a Milano Agenzia ANSA

Venduta la villa "gotica" di Patrizia Reggiani a Milano: l'affare da 9,5 ... Open

Una villa, quella di Patrizia Reggiani vedova di Maurizio Gucci, è stata venduta a Milano alla cifra 'folle' di 9,5 milioni di euro. La lussuosa abitazione in via Andreani, all'angolo con via della ...E' stata venduta per 9,5 milioni la villa di Patrizia Reggiani in via Andreani a Milano, un castelletto gotico, all'angolo con via della Commenda, dove la vedova di Maurizio Gucci è tornata a vivere i ...