Vannacci si studia al liceo a Francavilla Fontana | il libro omofobo e sessista fra i testi di educazione civica “Sviluppa il pensiero critico”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In una classe delscientifico Ribezzo della città in provincia di Brindisi la docente ha deciso di dedicare alcune ore di insegnamento al contestato "Il mondo al contrario” scritto dal generale e al centro di accese polemiche per le tesi espresse. “I ragazzi hanno la...

Vannacci si studia al liceo a Francavilla Fontana: il libro omofobo e sessista fra i testi di educazione civi… La Repubblica

Negata la sala al Generale Vannacci, l'evento si sposta Prima Monza

In una classe del liceo scientifico Ribezzo della città in provincia di Brindisi la docente ha deciso di dedicare alcune ore di insegnamento al contestato ...Non bastavano le idiozie del Generale Vannacci, da qualche sera ci tocca pure assistere in tv alle bizzarre sceneggiate della sedicente ambasciatrice Elena Basile e alle sue idiozie su Israele di cui ...