Vangelo di oggi 19 Ottobre 2023 | Lc 11 | 47-54 | Video Commento

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 19, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Guai a voi, dottori della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza”. “Si dimentica la gratuità della salvezza; si dimentica la vicinanza L'articolodi19: Lc 11,47-54proviene da La Luce di Maria.

ilesprime chiaramente la ragione dell'interesse di queste persone verso Gesù: non vogliono imparare da Lui, ma 'coglierlo in fallo nei suoi discorsi'. Il racconto insiste sulla malizia ...

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 17 Ottobre 2023 - Cerco il Tuo volto

VANGELO DEL GIORNO LUNEDI 16 OTTOBRE 2023 Il segno ... La Luce di Cristo

Quando la missione si fa insieme: l’esperienza di tre laiche della diocesi di Reggio Emilia in Madagascar. Storie diverse, ma un’unica dedizione verso gli altri. Il racconto di Anna Maria Borghi, Cami ...Papa Francesco ha dedicato l'udienza di oggi a Charles de Foucauld. Al termine, un appello per evitare una catastrofe umanitaria a Gaza e far tacere le armi, evitando l'allargamento del conflitto. Il ...