Vaccino Covid | Bertolaso si scaglia contro i “no-vax” e le reazioni avverse | “Soltanto 96 danni gravi su 9 milioni di vaccinati in Lombardia | demolite le loro teorie | il web | “Fatti la quinta dose che ti fa bene”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nonostante la pandemia sia lontana e, per ammissione della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), chiusa l'emergenza sanitaria, al via in questi giorni una nuova campagna vaccinaleil, abbinata a quella anti-influenzale ("Si potrà fare un'inoculazione per braccio", è una fra