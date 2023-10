(Di giovedì 19 ottobre 2023) E' di 500 arrestati, fra cui circa 20 rabbini, il bilancio delladavanti al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a. La protesta è stata organizzata da due ...

E' di 500 arrestati, fra cui circa 20 rabbini, il bilancio delladavanti al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

Usa, manifestazione ebraica pro-Gaza al Campidoglio: 500 arresti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Medioriente: Usa, 500 arresti in manifestazione ebraica al Campidoglio - LaPresse LAPRESSE

Con un comizio dove ha cercato di rassicurare l'elettorato che un suo eventuale governo non rappresenterebbe "un salto nel buio", il candidato ultraliberista alla presidenza dell'Argentina, Javier Mil ...500 persone, tra cui 20 rabbini, sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere un cessate il fuoco a Gaza. Organizzata da due gruppi ebraici, è stata descritta come la più grande protes ...