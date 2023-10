Usa | dirigente della Difesa si dimette in polemica con Biden | ' Distruttivo armare Israele'

Anche se non è una figura nota a livello internazionale, Paul è stato undell'Ufficio Affari Politico - Militari del Dipartimento di Stato per oltre 11 anni. "Temo che stiamo ripetendo gli ...

++ Armi a Israele, dirigente dipartimento di stato Usa lascia ++ Agenzia ANSA

Armi a Israele, dirigente dipartimento di stato Usa lascia (2) Agenzia ANSA

Anche se non è una figura nota a livello internazionale, Paul è stato un dirigente dell'Ufficio Affari Politico-Militari del Dipartimento di Stato per oltre 11 anni. "Temo che stiamo ripetendo gli ...SpaceX e altre società spaziali (Blue Origin, Virgin Galactic) stanno facendo pressioni per un cambiamento radicale nell'approccio dell'FAA (Federal Aviation Administration) per velocizzare lo svilupp ...