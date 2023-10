Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 10 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Allora, io farò finta che noi non abbiamo visto la secondaDI FILA diquasi interamente dedicata a Gemma Galgani, e mi concentrerò solo sugli ultimi 15 minuti in cui il trono di Brando Ephrikian ha deciso di darsi un senso e ci ha regalato lo smerd*mento mariano che tanto aspettavamo! A parte che io adesso vorrei che questa cosa delle intercettazioni ambientali nei fuori onda la applicassero anche con efficacia retroattiva, e ci tirassero fuori le robe che dicevano le varie De Lellis, Alessia Cammy o Teresannona, ai tempi di loro troni! Ma poi ho riso tantissimo per il modo in cui l’onta suprema di aver parlato male della trasmissione è stata affrontata in studio: con Brando che ripeteva esattamente i commenti scritti dal web in questi giorni, Queen Mary che ha interpretato il ruolo di mamma comprensiva che però ...