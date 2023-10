Uomini e Donne | Beatriz D’Orsi spiega per quale singolare motivo non aveva mai visto la trasmissione

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è una delle corteggiatrici di Brando Ephrikian, il tronista veneto che siede accanto a Cristian Forti e Manuela Carriero. La corteggiatrice ha catturato sin da subito l’attenzione di Brando, anche se nelle ultime puntate si è resa protagonista di qualche discussione, al punto che – stando alle ultime anticipazioni – ci sono stati dei risvolti importanti. Proprioè stata intervistata daMagazine e per la prima volta ha parlato molto di sè e della sua vita. In primishato come passa solitamente il weekend, soffermandosi sul fatto che preferisce uscire di settimana, perchè il sabato c’è troppa gente in giro. Mentre la domenica è il suo giorno preferito, in quanto la mattina va al mercato a comprare cibi e libri; mentre ...

Domenica 22 ottobre elettrici ed elettori decideranno qualiassumeranno la responsabilità politica in Alto Adige nei prossimi cinque anni. 'Queste elezioni provinciali segneranno la rotta per il futuro, per questo invito ad andare alle urne', ...

Mercoledì 18 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Roma, 20 ott. (askanews) – Nel nostro Paese le fratture da fragilità colpiscono 1 donna su tre e 1 uomo su cinque tra gli over 50enni e, sebbene siano più frequenti tra le persone anziane, si stima ch ...Roma, 19 ott. (askanews) - Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov, il più importante riconoscimento per i diritti umani dell'Ue, a Masha Amini, la studentessa curda morta mentre era in ...