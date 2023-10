Unirec | ' Italia è modello per gestione crediti deteriorati'

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'è un "in Europa" per lae la riduzione dei(Non performing exposure) delle banche il cui stock in 10 anni è sceso di 55 miliardi di euro. E' quanto emerso ...

Entro il 29 dicembre 2023, ricorda, l'dovrà recepire la direttiva europea Credit Servicers and Purchasers (relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti) il cui ambito ...

L'Italia è un "modello in Europa" per la riduzione dei crediti deteriorati delle banche, scesi di 55 miliardi in 10 anni. Interventi pubblici possono migliorare il mercato secondario. Unirec, associaz ...L'Italia è un "modello in Europa" per la gestione e la riduzione dei crediti deteriorati (Non performing exposure) delle banche il cui stock in 10 anni è sceso di 55 miliardi di euro. (ANSA) ...