Una vita da incubo sempre sotto scorta | ma Gratteri rifarebbe tutto

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il procuratore Nicoladomani a mezzogiorno presterà giuramento al Tribunale di Napoli e si insedierà a capo della Procura più grande d'Italia. Il magistrato, alla vigilia di un nuovo capitolo della sualavorativa, si è confessato al Corriere della Sera: “Vivereda quasi 35 anni è pesante. Ci sono giorni in cui si soffre di più, viene la sindrome da soffocamento a non poter fare una passeggiata da soli, non poter andare in bicicletta, non uscire in moto. Penso di non fare un bagno al mare da 25 anni”. “A proteggermi - racconta- ci sono otto-dieci persone fisse, di più non è possibile. A questi si aggiungono quelli che quando mi sposto fanno i controlli, le bonifiche, portano i cani per sentire l'esplosivo. È abbastanza asfissiante. Mi costa tantissimo sul ...