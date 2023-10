Una maglia | una storia … il Gladiator del 1984 che ha visto Maradona

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ladeistorica e di nicchia questa settimana: siamo nella mia regione, la Campania Felix, come fu ribattezzata dagli antichi Romani. E proprio il nome della squadra di oggi ci riporta a quei tempi. Ilè la squadra di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e ha questo nome che deriva dall’antica scuola peri presente sul territorio dell’antica Capua. Non a caso, nella cittadina casertana è rimasto in piedi un antico anfiteatro, sede dei combattimenti trai o tra questi ultimi e le bestie feroci (“Ferae”). Il gruppo più importante del tifo organizzato nerazzurro si chiama “Brigata Spartaco” e deriva dal nome del famosoe di origine tracia che diede il via alla terza guerra servile combattuta dal 73 al 71 a. C. ...