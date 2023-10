Un orologio interno che spacca il secondo? Basta nuotare o correre

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Uncheil? Possiamo ottenerlo grazie al nuoto. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su 'Psychology of sport & exercise', frutto di una collaborazione tra Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia,il quale il cervello dei nuotatori, ma anche di chi pratica la corsa, ha elevate capacità di percepire e misurare il tempo. Bracciata dopo bracciata, vasca dopo vasca, i nuotatori sviluppano infatti un'eccezionale capacità di cronometrare il tempo. Come ci riescono, immersi come sono in un ambiente ovattato come l'acqua? A questa domanda ha risposto lo studio, coordinato da Luisa Girelli, insieme a Simona Perrone del Dipartimento di Psicologia dell'università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Daniele Gatti e Luca ...