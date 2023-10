Un nome che trae ispirazione dall’imminente album dell' artista per una collezione che vuole trasmettere concetti di evoluzione e forza interiore attraverso una lingerie che incarna la raffinatezza moderna e l' idea di emancipazione

Leggi su amica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A guardare le fotoa sensualissima campagna il pensiero non può che correre veloce a Ben Affleck. Anche se qui, lui, non c’entra, visto che l’eccellenza di Intimissimi ha incontrato la personalità di Jennifer Lopez senza troppi intermediari. Ne è nata un’esclusivadi, in uscita oggi su questi schermi. E già destinata a fare faville nei negozi. Si tratta in verità di una partnership di successo che ha avuto inizio con laPrimavera Estate 2023 e che ril’nel ruolo di ambasciatrice Globale del marchio italiano. Ora, il marchio italiano e l’icona americana annunciano una nuova fase evolutivaa collaborazione. Ecco tutti i dettagli. Jennifer Lopez e Intimissimi: un sodalizio vincente This Is Me…Now, questo il ...