Un colpo da dilettanti | Wes Anderson | Nessuno poteva convincermi a non girarlo; è stato un disastro

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Wesha rivelato che all'epoca 'convincerlo a non girare Unda', ammettendo che il film è'un'. Wesha ammesso che il suo esordio alla regia, Unda, lo ha cambiato per sempre: il regista candidato all'Oscar, che di recente ha diretto il cortometraggio "The Wonderful Story of Henry Sugar," ha raccontato che il suo debutto nel 1996 èun "" che probabilmente non avrebbe realizzato se solo avesse saputo quanto il pubblico lo avrebbe disprezzato. A più di 25 anni dalla sua uscita,ha parlato del film durante un incontro con il pubblico del Lumière Film Festival: "Avevo ...