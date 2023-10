Ultime Notizie Roma del 19-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione eh buonasera dalla redazione guerra in Oriente duro colpo di Israele adamas divertirai compiuti nella striscia sarebbero rimasti uccisi La vedova del cofondatore diamante prima donna e vertici del Movimento il capo delle forze nazionali della sicurezza di hamas nella striscia il comandante militare comitati Resistenza Popolare Talent Anto la tensione tra Israele e Libano mentre si registrano scontri e arresti in cisgiordania sono Intanto almeno 230 neanche soldati tenuti in ostaggio a Gaza dopo il Terribile attacco del 7 ottobre non si tratta di un numero definitivo poi che continuano le indagini per le persone scomparse riferisce il Times of Israel e continua a salire il bilancio delle vittime nella striscia fine esercizi sono 3500 quelli finiti 12000 rende noto il Ministero ...