Ultime Notizie Roma del 19-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno duro colpo di coda Master sulla guerra in divertirai compiuti nella striscia sarebbero rimasti uccisi La vedova del cofondatore diamante prima donna e vertici del Movimento il capo delle forze nazionali della sicurezza di Amazon nella striscia e il comando militare comitati Resistenza Popolare Talent Anto la tensione tra Israele e Libano mentre si registrano scontri e arresti in cisgiordania tu no Intanto almeno 230 persone anche i soldati tenuti a casa dopo il Terribile attacco del 7 ottobre non si tratta di un numero definitivo poi che continuano le indagini per le persone scomparse riferisce il Times of Israel e continua a salire il bilancio delle vittime nella strisce palestinesi uccisi sono altri 500 quelli di 12.000 rende noto il Ministero della Salute del territorio ...