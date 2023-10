Ultime Notizie Roma del 19-10-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale La vostra rabbia per l’attacco del 7 ottobre la nostra dopo gli attentati del 11 settembre ma non ha fatto i nostri stessi errori Ha detto Joe biden Al termine della sua giornata Tel Aviv e dove ha incontrato il premier Netanyahu e il presidente statunitense ha indicato il amassi responsabile della strage all’ospedale di Gaza cagionando di Israele ha strappato l’ok aiuti umanitari ed una state zona Gazza Stati Uniti annunciare l’accordo per la riapertura a breve del valico di rafah per l’arrivo di aiuti umanitari Agata ottenuto il passaggio diventi il camion Ma secondo l’ONU ne servirebbero 100 al giorno Israele continua a colpire postazioni e Libano ripartito dopo il viaggio lampo in Medio Oriente il presidente ...