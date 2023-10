Ultime Notizie Roma del 19-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le sirene di allarme anteriori suonano a vive nel centro di Israele una volta conclusa la visita in Israele il premier britannico riches una vola in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed Bin Salman lo ha annunciato il suo portavoce una perturbazione Atlantica porta in queste ore piogge temporali sul Centro sul nord Italia oggi allerta arancione per maltempo in Liguria Emiliagna e Toscana Gialla in Friuli Venezia Giulia e Piemonte scuole parchi chiusi a Carrara Livorno ancora caldo fuori stagione invece al sud nel udienza di oggi presso il tribunale di sorveglianzaalla direzione nazionale antimafia ha espresso parere favorevole revoca del regime del 41 bis a carico di Alfredo cospito la marchio condannata a ...