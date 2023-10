Ultime Notizie Roma del 19-10-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la guerra tra hamas e Israele prosegui con 9 attacchi sulla striscia il presidente americano Joe biden dopo una visita Tel Aviv di 7 ore ha detto che non c’è priorità più alta della liberazione degli ostaggi annunciando 100 milioni di aiuti umanitari per Gazza non ho offerto troppo Israele seggiola inizia la guerra spiegato e ancora ce lo chiede l’Egitto ad aprire venerdì Il valico di rafah per 20 camion Mi scambio di accuse per la strage all’ospedale di Gaza City a Massa accusato Israele di aver colpito la Clear Hospital Catanzaro tra i 200 e i 500 morti l’esercito addossato la colpa dell’ esplosione al lancio fallito di un razzo della jihad islamica il Ministero della Sanità di Amazon da inizio della guerra 3478 morti 12000 i feriti ...