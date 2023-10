Ultima Generazione blocca autostrada Torino - Milano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È in corso un blitz degli ambientalisti di, circa una ventina, che hannoto in entrambe le direzioni l'A4, nelle vicinanza dell'imbocco di corso ...

È in corso un blitz degli ambientalisti di, circa una ventina, che hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino - Milano, nelle vicinanza dell'imbocco di corso Giulio Cesare.

Nuovo Blitz Ultima Generazione, corteo al Tribunale di Roma Agenzia ANSA

Gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanze dell'imbocco di corso Giulio Cesare a Torino. Gli attivisti, una ventina ...È in corso un blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione, circa una ventina, che hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, nelle ...