Ue | premio Sakharov a Masha Amini e al movimento delle donne iraniane

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Parlamento europeo ha assegnato il, il più importante riconoscimento per i diritti umani dell'Ue, a, la studentessa curda morta mentre era in detenzione in Iran per non ...

Il Parlamento europeo ha assegnato il, il più importante riconoscimento per i diritti umani dell'Ue, a Masha Amini, la studentessa curda morta mentre era in detenzione in Iran per non aver indossato correttamente il velo, ...

L'Unione europea assegna il premio Sakharov a Mahsa Jina Amini e alle donne iraniane Internazionale

Il Premio Sakharov a Mahsa Amini e al movimento Donna Vita Libertà RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Milano, 19 ott. (askanews) – Netanyahu: è la nostra ora più buia, il mondo stia con noi Britannico Sunak oggi in visita: “vogliamo che vinciate” Roma, 19 ott. (askanews) – “Questa è la nostra è ora ...