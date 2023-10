Ue | il Premio Sacharov a Mahsa Amini e movimento “Donna | Vita e Libertà”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gli eurodeputati hanno assegnato il2023 per ladi pensiero a Jinae aldi protesta iraniano “”.La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la vincitrice 2023 giovedì durante la sessione plenaria a Strasburgo, a seguito della decisione presa dalla Conferenza dei presidenti (presidente Metsola e leader dei gruppi politici).“Il 16 settembre ricorre l'anniversario dell'omicidio di Jinain Iran – ha detto Metsola -. Il Parlamento europeo è fiero delle donne coraggiose e audaci che continuano a lottare per l'uguaglianza, la dignità e lain Iran. ...

Scegliendoli come vincitori delper la libertà di pensiero 2023, quest'Assemblea ricorda la loro lotta e continua a onorare tutti coloro che hanno pagato il prezzo piu' alto per la ...

Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov 2023 a Mahsa Amini, picchiata a morte dalla 'polizia morale' per una ciocca sfuggita al velo, e alle donne che dopo la sua morte sono scese in ...