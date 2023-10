Udinese-Lecce | su che canale vederla? Sky o DAZN | canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopodomani ripartirà la Serie A 2023-2024. A causa della sosta per le nazionali, nello scorso weekend le squadre del massimo campionato italiano non sono scese in campo, ma nel fine settimana che verrà i club potranno tornare a giocare. Lunedì 23 ottobre, alle 18.30, sarà la volta di, le quali si sfideranno per la nona giornata della competizione. L’di Andrea Sottil ha la necessità di ottenere una vittoria. I friulani sono invischiati nella lotta per non retrocedere a causa di un avvio stagionale tutt’altro che entusiasmante, visti i 5 punti conquistati nelle prime otto partite stagionali, senza aver vinto ancora un match. Il dato che fa più riflettere è la scarsa realizzazione offensiva della squadra bianconera – 4 reti segnate, 0.5 gol di media a partita – oggettivamente dei numeri troppo bassi per poter ...