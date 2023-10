Uccise il fidanzato ad Abano Terme | condannata a 24 anni Valentina Boscaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Era la sera del 25 settembre 2022 quando, 31con una coltellata al cuore l'alloraMattia Caruso ad, provincia di Padova. Per l'omicidio il tribunale ha deciso di comminarle una pena di 24di reclusione. La procura aveva chiesto per lei l'ergastolo.

