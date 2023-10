L'Egitto aprirà il valico di Rafah per gli aiuti umanitari a Gaza. Cinquecento arresti a una manifestazione di ebrei pro - Palestina al Congresso Usa. Ucciso in un raid il capo dei 'Comitati di ...

Uccisa in attacco Israele il leader dell'Ufficio politico Hamas - Notizie ... Agenzia ANSA

L'Egitto aprirà il valico di Rafah per gli aiuti umanitari a Gaza. Cinquecento arresti a una manifestazione di ebrei pro-Palestina al Congresso Usa. Ucciso in un raid il capo dei 'Comitati di resisten ...Lo riporta il The Times of Israel. L’esercito afferma che aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo sulla città di Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo Rafat Abu Hilal. Premier britannico Rishi ...