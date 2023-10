Twitter X diventerà a pagamento? Elon Musk lancia un test

Leggi su zon

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ha annunciato un nuovo esperimento, una sorta di tassa annuale per i “nuovi utenti non verificati”, quindi quelli che non pagano 8 dollari per avere una spunta blu. Ilè già attivo in Nuova Zelanda e nelle Filippine. Per pubblicare, mettere mi piace, ripostare, citare, rispondere e commentare susi deve versare 1 dollaro. L’alternativa è ottenere un account fantasma di una sola lettera per guardare i post e seguire gli account. La società ha spiegato che il programma ha come obiettivo quello di ridurre lo spam: “Questo nuovoè stato sviluppato per migliorare i nostri sforzi per ridurre lo spam, la manipolazione sulla nostra piattaforma e l’attività dei bot, bindo al contempo l’accessibilità su X con la piccola tariffa. Non è un driver di profitto. A ...