Tutti i film di Wes Anderson | dal peggiore al migliore

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pochi registi nel corso della storia del cinema hanno saputo rimanere così iconici per il loro stile caratteristico. Ciò che affascina di questi cineasti è la loro capacità di essere riconoscibili con un semplice fotogramma, un minuscolo pezzo del puzzle che può dire tutto sull’universo in cui quella fantastica storia è ambientata. In particolare, ciò è un merito verso l’autore che riesce nel suo intento di dare un tocco personale e innovativo nell’ambito cinematografico, rivestendo, quindi, anche la nomea di artista. Wessicuramente lo è, senza dubbio. Wesley Wales, ormai universalmente riconosciuto come Wes, è stato capace di infondere una propria estetica nell’immaginario collettivo, spopolata sui social attraverso foto e video in cui si emula la sua simmetria, lo stile weird dei personaggi scritti di proprio pugno, in piedi e ...