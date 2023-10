Turismo | analisi Wonderful Italy | ' +70% ospiti rispetto a 2022 | no soggiorni ‘mordi e fuggi' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Cresce la domanda di affitti brevi da parte dei turisti, che in media segna un incremento del 70%allo stesso periodo del. Aumenta anche l'offerta di soluzioni abitative che si attesta su di un incremento del 50%. E' quanto emerge dall'dei dati di, azienda leader in Italia per numero di case gestite. Non solo, grazie ai prezzi in linea con lo scorso anno, il settore non ha risentito della concorrenza con altre mete come Albania, Croazia o Grecia. Il 2023 segna anche il debutto della società nel mercato di Venezia e il rafforzamento in Puglia con l'apertura di Bari. “Le case che sono entrate nel portfolio dihanno un soggiorno medio di 2,5 giorni. Una permanenza superiore a quanto avviene ...