Tumore al seno | la mostra di Valentino all’ospedale dell’Isola Tiberina di Roma per celebrare chi ha vinto la malattia e invitare alla prevenzione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) E’ il colore della resilienza e del coraggio. Un rosa intenso che cattura lo sguardo, che sorprende, che continua a rimanere negli occhi anche dopo. E’ il fiore che non ti aspetti, la musica che balza fuori da una finestra aperta sulla strada. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maisonha consegnato la magia del suo rosa Pink PP alle storie di donne guarite dal cancro al. Immerse in quella particolare nuance, non solo per il colore dei capi indossati ma per la luminosità che ne accende lo sguardo, ne ha fotografate venti. E ha realizzato la“Pink PP Portraits” espostaFatebenefratelli Isoladinel mese dellaper il cancro al: “Ottobre Rosa”. L’esposizione, aperta fino ...

... camminata ludico motoria in programma per domenica 22 ottobre 2023, finalizzata alla raccolta di fondi per la ricerca sulal. All'incontro con i giornalisti interverranno: - Cristina ...

Oggi è il Pink Day: storia e significato della Giornata internazionale contro il cancro al seno La Gazzetta dello Sport

Tumore al seno, a Roma una mostra per l'Ottobre rosa - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Nasce "L'Aura", associazione che si impegnerà per la prevenzione dei tumori al seno in memoria e per volontà di Laura Buco, giornalista ed esponente di Forza Italia, morta a marzo scorso all'età di 42 ...Il tumore, la nonna e il confronto coi nipoti. Sofia Ascani è "La Principessa IA e il suo cappello arcobaleno" ...