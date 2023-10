Tumore al seno | inquinamento aumenta il rischio del 28%

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nuovo capo d’accusa per l’atmosferico. Le donne che vivono e lavorano in luoghi con livelli più elevati di polveri sottili sono più adidelrispetto a quelle che vivono e lavorano in aree meno inquinate. Unto di quasi il 30%. Questi i risultati del primo studio che tiene conto degli effetti dell’esposizione sia residenziale che professionale all’atmosferico suldi cancro al, presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in corso a Madrid, Spagna. “I nostri dati hanno mostrato un’associazione statisticamente significativa tra l’esposizione a lungo termine all’atmosferico da polveri ...