Forze della coalizione sono rimaste leggermentein Iraq in un'ondata di attacchi di droni nelle ultime 24 ore contro le basi Usa in Iraq. Lo scrive l'Associated Press citando un funzionario americano. Due droni - scrive - hanno preso di mira ...

'Truppe ferite nei raid con droni alle basi Usa in Iraq' Agenzia ANSA

Missile su Mykolaiv, 2 morti. Arrestata a Mosca un'altra giornalista russo-americana - Russia: mandato arresto per ex capo agenzia spaziale Roscosmos - Russia: mandato arresto per ex capo agenzia spaziale Roscosmos RaiNews

ROMA, 19 OTT - Forze della coalizione sono rimaste leggermente ferite in Iraq in un'ondata di attacchi di droni nelle ultime 24 ore contro le basi Usa in Iraq. Lo scrive l'Associated Press citando un ...Potrebbe essere una svolta sostanziale del conflitto. Gli Usa hanno fornito a Kiev i tanto desiderati missili a lungo raggio Atacms, che sono già stati impiegati in attacchi delle forze ucraine, secon ...