TRUFFA SMS NEXI | RISULTA ATTIVO UN NUOVO DISPOSITIVO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 19 ottobre 2023)del Messaggio SMS con linkSe avete ricevuto un SMS con questo testo fate molta attenzione : “unsulla sua App dalla Polonia. Se non è lei lo blocchi seguendo il portale: httpx://web-xxxxx”. Si tratta di unae va eliminato senza indugi. La logica, come vi abbiamo già ricordato nei nostri precedenti articoli, è sempre la stessa : creare un messaggio di allarme o di avviso urgente, inserire un link credibile o un link mascherato e far atterrare il malcapitato sulla pagina web creata ad arte per sembrare quella del servizio indicato o del fornitore online di turno, con il solo scopo di rubare gli accessi dell’utente o i dati personali e nella peggiore delle ipotesi anche quelli bancari. Allo stesso modo, non aprite mai i link brevi che non ...