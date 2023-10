Tricarico | “Sanremo fa schifo | oggi contano solo i like”

Leggi su atomheartmagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Francescoha espresso il suo dissenso riguardo all’attuale panorama sociale e culturale in una recente intervista all’Adnkronos. L’artista ha criticato il declino del buon senso, della bellezza e della competenza in vari campi, non ultimo il Festival diche “fa”.ha dichiarato che i social media giocano un ruolo significativo in questa deriva, definendoli “tossici per i ragazzi.” Ha suggerito che le piattaforme dovrebbero essere considerate editori con le stesse responsabilità, diritti e doveri di chi pubblica su mezzi tradizionali come giornali, riviste, radio e televisione. Il cantautore ha anche criticato il Festival di, affermando che negli ultimi anni ha perso il suo significato originale. Ha sottolineato la mancanza di competenza e merito nel ...