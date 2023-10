Travolta da un Suv in centro a Roma | morta una turista milanese | grave il marito

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Èall’ospedale San Giovanni diunadi Milanoda un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Teatro Marcello, secondo la ricostruzione della polizia locale. Nell’incidente avvenuto martedì 17 ottobre ha perso la vita ieri Laura Pessina, che era in compagnia di suo, quando è stata falciata dall’auto guidata da un 78enne. Ildella vittima, Roberto Manzoni, è ancora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santo Spirito. La coppia è originaria di Brugherio, in provincia di Monza, e si trovava aper qualche giorno di vacanza. L’anziano alla guida del Suv è indagato per omicidio stradale. Dopo l’incidente, l’uomo si è fermato a prestare soccorso fino all’arrivo dei vigili urbani. Leggi ...